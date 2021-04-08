По восемь и девять суток ареста получили задержанные у ИК-2 Покрова

Петушинский райсуд Владимирской области арестовал активистов, задержанных 6 апреля у колонии, где содержится Алексей Навальный.

По восемь суток ареста получили глава юридической службы «Альянса врачей»* Александр Генералов, председатель пермского отделения профсоюза Артем Борискин и его заместитель Валерия Меркулова. На девять суток в ИВС отправили сторонницу Навального Ксению Пахомову, передает «ОВД-Инфо».

6 апреля они приехали колонии, где отбывает наказание Навальный, и требовали допустить медиков к оппозиционеру. Глава профсоюза Анастасия Васильева требовала пропустить ее к руководству ИК. Полиция ответила задержаниями.

* «Альянс врачей» — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.