Активисты SERB пыталась сорвать показ фильма на «Артдокфесте»

Активисты организации SERB пыталась сорвать показ картины «Дорога домой» на фестивале документального кино «Артдокфест» в Москве, облив экран краской.

«Организация SERB пыталась сорвать показ картины «Дорога домой», выдавая оценочное суждение героев за мнение организаторов фестиваля», — сообщили организаторы в Instagram.

Позже они рассказали, что около 10 человек хотели облить красками экран в кинозале. Но их приготовления заметила охрана по камерам наблюдения. В итоге зрители смогли досмотреть фильм до конца.

Вместе с участниками SERB пришли и полицейские, рассказал «МБХ медиа» режиссер Кирилл Ненашев: «Провокаторы вызвали полицию, потому что им не понравилось слово «аннексированный» Крым в анонсе фильма. Полицейские не знали, что делать».

Картина «Дорога домой» рассказывает о мужчине, который «переехал из Крыма в украинское село после аннексии полуострова. Но ему нелегко интегрироваться в новое общество», говорится на сайте «Артдокфеста».