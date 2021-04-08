Bloomberg: США могут выслать российских дипломатов

В администрации Джо Байдена завершили проверку по фактам вмешательства России в американские выборы и масштабной кибератаки — в ответ США могут ввести новые санкции, а также выслать сотрудников разведки, которые работают под дипломатическим прикрытием. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Что касается санкций, то они могут коснуться людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также структур, связанных с вмешательством в выборы.

«Решение о том, что делать, может стать самым большим испытанием для внешней политики президентства Байдена. Но тон американо-российских отношений уже был задан, когда президент в интервью ABC News в прошлом месяце кивнул в знак согласия, когда его спросили, считает ли он Путина «убийцей». Байден также предупредил, что Путин «заплатит цену» за предполагаемое вмешательство в выборы», — отмечает Bloomberg.

Байдену и его советникам нужно решить, насколько жестко наказать Россию, учитывая переговоры по ядерной сделке с Ираном, контролю над вооружениями и борьбе с изменением климата.