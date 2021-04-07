Главу юридической службы «Альянса врачей»* отправили под арест за акцию у ИК-2 в Покрове

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Суд во Владимирской области назначил восемь суток ареста главе юридической службы «Альянса врачей»* (признан иноагентом) Александру Генералову. Об этом сообщает «Апология протеста».
По словам защитника Генералова Михаила Арсеньева, причиной стала акция у ИК-2 в Покрове, где содержится Алексей Навальный. Генералова признали виновным по статье о массовом пребывании граждан, создавшем помехи, у территорий возле исправительных учреждений. В протоколе говорится, что его действия нарушили работу ИК-2, общественный порядок и движение транспорта и пешеходов.
Генералова задержали накануне во время акции, ночь он провел в полиции. Решение суда будет обжаловано.
«Апология протеста» также сообщает, что сейчас во Владимирской области идет слушание дела замглавы пермского отделения «Альянса врачей»* Валерии Меркуловой. Ее также задержали возле ИК-2. «Она и ее сопровождающие отчетливо выделялись из общей группы, собирали вокруг себя людей, давали комментарии, писали заявления руководству учреждения, находясь на проезжей части дороги, ведущей непосредственно к ФКУ ИК-2», — говорится в протоколе.
Сотрудники профсоюза накануне приехали к колонии в Покрове, пытаясь встретиться с ее руководством. Они намерены добиваться квалифицированной врачебной помощи для Алексея Навального. На территорию колонии их не пустили, заявление к начальству колонии также не приняли. Сотрудники полиции задержали 9 человек.
*«Альянс врачей» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.