Адвокат: Состояние Алексея Навального продолжает ухудшаться

Алексею Навальному становится хуже. На МРТ у него обнаружили две грыжи, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката политика Ольгу Михайлову.

По ее словам, оппозиционеру не дали на руки результаты МРТ и заключение врача, разрешили только записать диагноз. Одну из грыж защитница назвала сложной в лечении. Сославшись на невролога, она сказала, что то, что ему выписали в колонии, «неэффективно и может привести к ухудшению состояния». Михайлова считает, что администрации колонии не хочет приезда врача высокой категории, так как после осмотра станет понятно, что «их отвратительное лечение привело к ухудшению его состояния здоровья». В медсанчасти фельдшер настаивает на том, чтобы Навальный принимал диклофенак и никотиновую кислоту.

Ранее политик сообщил о сильных болях в спине и о том, что не может вставать на ногу. Кроме того, стало известно, что у него в отряде есть больные туберкулезом. Михайлова отметила, что сейчас у политика также снижается чувствительность рук и отмечается повышенная температура и сильный кашель. В то же время, политик продолжает держать голодовку, которую он объявил 31 марта с тем, чтобы к нему допустили приглашенного врача.

С требованием обеспечить политику квалифицированную медицинскую помощь выступают российские медики, общественные деятели и правозащитники, а также политики западных стран.