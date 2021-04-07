В петербургском штабе Навального идут обыски

Полиция проводит обыски в штабе Навального в Петербурге. В Twitter штаба сообщается, что силовики ищут экстремистскую литературу и пиротехнику.

Свой визит правоохранители объяснили устной жалобой некоего гражданина, сообщила координатор Ирина Фатьянова «Фонтанке». «Пришли 8 человек, заявили, что проводят проверку по КУСПу. Якобы у нас хранятся экстремистская литература и запрещенные агитационные листовки, кроме того, возможно, среди нас есть участники несогласованных акций», — сказала она.

На момент прихода полицейских в штабе находились восемь сотрудников и волонтеров, у всех проверяют документы. Из помещения никого не выпускают, по словам сотрудников штаба, полиция планирует изъять некоторые предметы «для проверки на экстремизм». Накануне в петербургский штаб Навального привезли большой тираж стикеров и листовок в поддержку оппозиционного политика.