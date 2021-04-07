Госдума приняла закон о маркировке «кандидатов-иноагентов»

Госдума окончательно приняла законопроект, который вводит в законодательство термины «кандидат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с иностранным агентом». Теперь они будут обязаны сообщать в своих агитационных материалах и подписных листах, что у них есть статус иностранного агента. Эта же информация будет отражена в избирательных бюллетенях, пишет Znak.com.

Законопроект запрещает незарегистрированным общественным объединениям, выполняющим функции иноагента, иностранным СМИ-иноагентам, юрлицам-иноагентам заниматься деятельностью, которая «способствует или препятствует выдвижению кандидата, списка кандидатов, избранию кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума или проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме».