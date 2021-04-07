В Чечне погиб бывший мэр Аргуна, ранее снятый с поста за критику Кадырова

В Чечне погиб бывший мэр города Аргун Ибрагим Темирбаев. Его автомобиль сорвался в пропасть на трассе Шатой-Грозный.

Собеседник издания «Кавказ.Реалии»* сказал, что ему не совсем понятно, как бывший чиновник оказался в этом районе. Он сообщил также, что Темирбаева 1,5 года неофициально держали в колонии-поселении в Аргуне, оттуда он освободился в начале 2021 года.

Темирбаев управлял Аргуном 15 лет, но в 2019 году его сместили со всех постов. СМИ писали что Рамзан Кадыров испытывал неприязнь к Темирбаеву много лет за то, что тот поддерживал бывшего главу республики Алу Алханова. После чиновник был задержан, как сообщалось, за критику в адрес Кадырова в телефонных разговорах с высокопоставленными лицами.

Осенью 2019 года «Новая газета» сообщила о зачистках в окружении главы Чечни, Темирбаев был одним из героев публикации. После некоторые перечисленные в материале лица опровергли информацию из нее, но экс-мэра Аргуна среди них не было. Тогда же в Telegram-каналах сообщалось о якобы попытке отравления Кадырова, организованной Темирбаевым. Власти назвали эту информацию слухами.

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