Исследование: треть перенесших коронавирус страдают от неврологических и ментальных расстройств

У каждого третьего переболевшего коронавирусом нашли нервные или психические расстройства, пациенты страдают ими минимум в течение полугода после болезни. Об этом говорится в исследовании ученых Великобритании и США, которое цитирует Reuters.

Исследователи следили за состоянием 236 тыс. человек. Оказалось, что подобные нарушения чаще возникают у перенесших COVID-19, чем у тех, кто лечился от гриппа и других ОРВИ. Наиболее высокий риск оказался у пациентов, которые попадали в реанимацию. По итогу неврологические и ментальные расстройства оказались самыми распространенными среди 14 диагнозов, на которые проверяли пациентов в ходе исследования. Их обнаружили у 33,62% участников.

Чаще всего у переболевших коронавирусом в течение полугода проявлялись тревожное и аффективное расстройство, немного реже фиксировались бессонница, ишемический инсульт и деменция.13% пациентов такие диагнозы поставили впервые после того, как они переболели COVID-19.

Основываясь на этих выводах, ученые подчеркнули необходимость усиленного наблюдения за пациентами, которых госпитализировали в отделения реанимации с коронавирусом.

В феврале российские исследователи сообщили, что у каждого третьего перенесшего COVID-19 наблюдается посттравматическое стрессовое расстройство.