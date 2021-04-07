Российские блогеры заработали в 2020 больше, чем печатная пресса

Как пишет РБК со ссылкой на отчет ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB), в целом официальные доходы российских блогеров от рекламы на этих порталах составили 11,1 млрд руб. Это на 64% больше, чем в 2019. Аналитики отмечают, что выбрали две платформы как самые популярные среди рекламодателей в России, доля других медиа слишком мала.
Самым востребованным для рекламы у компаний стал Instagram. На продвижении товаров и услуг там блогеры заработали 7 млрд руб, что на 69% превысило показатели 2019 года. Чаще всего на этой платформе рекламируют товары категорий «мода», «красота», «дом и интерьер». Доходы от Youtube составили 4,1 млрд руб., что на 55% выше показателя 2019 года. Там чаще продвигают товары из разделов «игры», «e-commerce», «еда и напитки», «электроника».
Для того, чтобы собрать информацию, участники исследования составили базу данных из более чем 200 тыс. блогеров и распределили по сегментам в зависимости от числа подписчиков. Это данные минимум о 95% всех рекламных публикаций. Среднюю стоимость интеграций рассчитали на основе прайс-листов и зависимости от активности авторов контента.
Доходы российских газет и журналов от рекламы за 2020 год исследователи оценили в 8 млрд руб. Сообщается, что рекламодатели из-за пандемии заметно сократили траты на продвижение в традиционных медиа. Положительную динамику показывает только интернет (+4%, 253 млрд руб.). Заработок от рекламы у блогеров сопоставим с доходами радиостанций (11,2 млрд).
Отмечается, что реальный заработок лидеров мнений и авторов контента может оказаться еще выше, проблема с подсчетом в том, что большинство оплат проходит в серой зоне. Если учесть и их, то неофициальные заработки могут превысить легальную сумму.