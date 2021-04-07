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Адвокаты просят освободить Фургала — в СИЗО он заразился коронавирусом

07.04.2021

Защита бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала просит освободить его из СИЗО для полноценного лечения от коронавируса, которым он заразился. Как сообщил адвокат Борис Кожемякин, меру пресечения нужно изменить на домашний арест или любую другую, не связанную с лишением свободы, передает «Интерфакс».

Фургал с 9 июля находится в СИЗО «Лефортово», ранее он неоднократно просил привить его от коронавируса. Апелляцию на продление его срока содержания в изоляторе рассмотрит 12 апреля Мосгорсуд.

Ранее Басманный суд продлил его арест до 8 июня. Фургала обвиняют в покушении на убийство, незаконном хранении оружия и взрывных устройств. Речь идет о преступлениях 2004-2005 годов. Сам он вину не признает.

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