Кудрин в Госдуме раскритиковал мусорную реформу

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, заявил, что федеральный проект по обращению с твердыми коммунальными отходами «с поставленными задачами не справляется».

«Наш анализ показал, что уровень переработки отходов не превышает 7%, а более 90% [мусора] по-прежнему направляется на свалки и полигоны. При этом в регионах мощность официальных полигонов практически на исходе. При этом есть и неофициальные полигоны, которые мы тоже старались выявить», — цитирует Кудрина Znak.com.

Главными проблемами Кудрин назвал нехватку финансирования и плохо проработанные проекты.

Новая система обращения с отходами формируется в регионах с 2019 года. Для этого был создан «Российский экологический оператор» — публично-правовая компания, созданная по указу президента.