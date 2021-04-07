Треть россиян возмутилась словами Байдена об убийце Путине

Интервью президента США Джо Байдена, в котором он согласился, что Владимир Путин является убийцей, возмутило треть россиян, столько же остались к нему равнодушны.

33% респондентов возмутилась высказыванием президента США, 34% не испытали никаких особых чувств по этому поводу, 23% отнеслись к высказыванию «с недоумением», 5% — «с пониманием», 3% — «с удовлетворением», показал опрос «Левада-центра»*.

В целом за последние месяцы отношение россиян к США не претерпело изменений. 40% хорошо относятся к Америке, как и в январе 2021 года. 42% относятся к США плохо — в январе 2021 года этот показатель составлял 43%.

*«Левада-центр» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.