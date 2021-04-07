СМИ нашли у дочери Ельцина виллу на Карибах стоимостью €15 млн

Дочери Бориса Ельцина и ее супругу принадлежит вилла на Карибских островах за €15 млн, выяснили расследователи. Ранее Татьяна Юмашева заявляла, что у нее нет зарубежной недвижимости.

Расследование опубликовали «Трансперенси интернешнл — Россия»*, издания «Важные истории» и «Новая газета». Недвижимость, о которой идет речь, находится на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, виллами на котором ранее владели династии Фордов и Ротшильдов, также там есть имение у Романа Абрамовича, близкого к семье дочери первого президента России.

В расследовании говорится, что в 2020 году супруги Юмашевы купили зарегистрированную на этом острове компанию CDA. В документах говорится, что она создана для покупки недвижимости, и что после приобретения дочь и зять Бориса Ельцина купили там дом площадью 2,5 тыс. кв.м. Вилла, которая стоила €15 млн, имеет шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал с массажным кабинетом, бассейн и джакузи. Договор о покупке подписан Валентином Юмашевым.

Ранее, говорится в публикации, Юмашевы неоднократно говорили, что у них нет «больших денег и зарубежной недвижимости». «Периодически называются разные виллы, шале, дома и т. д. Я сказала в своем интервью журналу «Медведь» — ничего нет. И добавила, любой человек, который найдет любое имущество в любой точке мира, которое будто бы принадлежит мне, может забрать его себе» — писала Татьяна Юмашева в своем блоге на Livejournal в 2010 году.

*«Трансперенси интернешнл — Россия» — организация внесена в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.