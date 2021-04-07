В Екатеринбурге правозащитника задержали на открытии табличек «Последнего адреса»

Полиция задержала председателя екатеринбургского «Мемориала»* (признан иноагентом) Анну Пастухову во время открытия новых табличек проекта «Последний адрес».

Как пишет «ОВД-Инфо», ее увезли в отдел, чтобы составить протоколы из-за акций протеста 23 и 31 января. Другого правозащитника Анатолия Свечникова задержали на выходе из Свердловского областного суда. Это также связано с зимними протестами в поддержку Алексея Навального.

Пастухова и Свечников присутствовали на акциях протеста в качестве независимых наблюдателей, отмечает «ОВД-Инфо».

Проект «Последний адрес» – инициатива по увековечению памяти жертв политических репрессий. Активисты размещают именные таблички на фасадах домов, адреса которых стали последними прижизненными адресами жертв репрессий.

*«Мемориал» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.