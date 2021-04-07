Глава ЦБ призвала отказаться от госрегулирования цен

Искусственное ограничение цен дестимулирует развитие производства, поэтому от него необходимо отказываться как можно быстрее, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Действительно, демпферы показали себя достаточно эффективно на рынке нефтепродуктов, и поэтому есть желание, может быть, волатильность по многим товарам смягчать, но здесь надо быть тоже очень аккуратными, чтобы не увлекаться этими механизмами. Главное, что демпфер, на мой взгляд, должен быть понятный и прозрачный для производителей», — отметила Набиуллина в ходе «Биржевого форума», передает «Интерфакс».

По мнению главы ЦБ, демпфер должен быть нейтральным для бюджета и не должен подменять рыночное ценообразование, иначе можно получить негативный эффект.

В конце 2020 года президент Владимир Путин потребовал остановить рост цен на продукты питания. За проверку подорожания продуктов взялась Генеральная прокуратура.