«Проект» рассказал о второй жене Кадырова и ее дворце

Помимо официальной супруги Медни Кадыровой у главы Чечни Рамзана Кадырова есть вторая жена, которая владеет дворцом в Грозном и квартирами в Москве. Об этом пишет «Проект», который неофициальной женой Кадырова называет Фатиму Хазуеву — финалистку чеченского конкурса красоты.

«Практически одновременно с кадыровской резиденцией на противоположном берегу Сунжи началось строительство другого дворца. Еще одного столь роскошного особняка в Грозном, наверное, не найти. Участок — площадью более 9 тыс. кв. метров, размером с два футбольных поля, на территории есть даже открытый бассейн — единственный в городе», — описывает «Проект» владения Хазуевой.

Что касается московской недвижимости, то, как утверждается в расследовании, в 20 лет Хазуева стала владелицей 290-метровой квартиры в жилом комплексе на улице Минская, возле природного заказника «Долина реки Сетунь» стоимостью около 120 млн руб. В 2017 году в ее распоряжение перешла 200-метровая квартира в Хамовниках за 200 млн.

При этом Хазуева последние несколько лет она числится сотрудницей администрации главы Чечни с зарплатой менее 100 тыс. руб. в месяц.