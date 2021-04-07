«Проект»: у жены Кадырова есть «двойник» для сокрытия незадекларированной недвижимости

Глава Чечни Рамзан Кадыров скрывает часть своей недвижимости, для чего его супруге создали «двойника». Как пишет «Проект», у Медни Мусаевны Кадыровой есть документы на имя Медни Мусаевны Мусаевой.

Медни Кадырова много лет указывает в декларации единственную квартиру — площадью 210 кв. м., которая расположена в ЖК «Воробьевы горы» в Москве. Но на одном этаже с Кадыровой 225-метровой квартирой владеет Медни Мусаева. «Проект» утверждает, что Мусаева и Кадырова — это одно лицо. Имя, отчество, дата рождения и другие данные Мусаевой в документах — такие же, как и у Медни Кадыровой, а фамилия «клона», видимо, перекочевала из отчества.

Вторую квартиру в ЖК «Воробьевы горы» Кадыров ни разу не указывал в декларации, хотя аналогичная жилплощадь в доме продается за 115 млн руб.

По данным «Проекта», «Мусаевой» принадлежали еще три квартиры, связанные с семьей главы Чечни и также ни разу не попавшие в его декларацию. Вместе с другими членами семьи Кадырова она была владелицей 187-метровой квартиры в районе станции метро Маяковская и 153-метровой квартиры на улице Веерная. Обе квартиры сейчас принадлежат матери главы Чечни — Аймани Кадыровой. Кроме этого «Мусаева» владела квартирой в Хамовниках площадью 200 кв. метров и примерной стоимостью 200 млн руб.

Квартиру в Хамовниках первая жена Кадырова передала его второй жене, о которой глава Чечни никогда не рассказывал, отмечает «Проект».