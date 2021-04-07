В США задумались о бойкоте Олимпиады в Пекине

США намерены обсудить со своими союзниками возможный бойкот предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине. Это связано с нарушениями прав человека в отношении уйгуров в Синьцзяне. В конце марта администрация Джо уже ввела новые санкции против китайских чиновников.

Как заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, США «разумеется, желают обсудить» тему бойкота с союзниками, а «скоординированный подход к этому вопросу лежит не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров», передает DW. По словам Прайса, дискуссии и переговоры о том, как реагировать на Олимпийские игры уже ведутся, однако «до игр еще остается время, и пока нет необходимости в каких-то сроках».

В феврале 180 правозащитных организаций и представителей живущих в КНР меньшинств обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года. «Любое другое решение будет являться поддержкой авторитарных правителей и неприкрытых нарушений прав человека коммунистической партией Китая», — говорится в открытом письме.

Международный олимпийский комитет и его глава Томас Бах пока отвергают идею бойкота как «неправильный ответ на эти вопросы».