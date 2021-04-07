Zoom запретила продавать свои продукты российским госкомпаниям

Российские компании и учреждения с государственным участием больше не смогут пользоваться корпоративной подпиской сервиса видеоконференций Zoom. Звонки для них ограничат 40 минутами.

Как пишет «Коммерсантъ», компания официально запретила своим дистрибьюторам продавать корпоративную подписку с расширенным набором функций организациям с госучастием в России. Партнер сервиса в России RightConf подтвердил подлинность документа и объяснил, что это касается также госсектора стран СНГ. Там также не исключили, что компания сделает отдельный сервис для таких организаций.

Эксперты считают, что причина в боязни компании попасть под санкции. Подобный пример уже есть: в 2020 году Microsoft перестала продавать свой софт МГТУ им. Баумана из-за того, что в вузе готовят специалистов оборонного сектора.

Отключение госсектора от Zoom может повлиять на работу вузов и школ, которые проводят с его помощью онлайн-занятия. Так, пишет «Интерфакс», в ВШЭ уже сообщили, что с 7 апреля не могут пользоваться услугами Zoom, в продлении лицензии вузу отказали.

Ранее российские власти пообещали создать отечественный аналог сервиса к 2022 году. Кроме того, от услуг Zoom и WhatsApp откажутся «Ростех» и его дочерние компании. Сообщалось также, что Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили аналог видеосервиса для школ, платформу «Сферум», которая работает в тестовом режиме в нескольких регионах.. . Сервис VideoMost используют МВД, Минобразования, Минобороны, МЧС, Петербургский политехнический университет, «РЖД» и «Сбербанк», а также органы власти.