Марину Литвинович исключили из ОНК Москвы

Марину Литвинович исключили из Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Решение принял совет Общественной палаты России, удовлетворив таким образом представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий правозащитницы.

«Принятое сегодня решение уничтожает общественный контроль. Думаю, «зачистка» Московского ОНК продолжится. Я — просто первая», — уверена Литвинович.

5 марта ОНК Москвы проголосовала за запуск процесса по исключению правозащитницы из организации. Причиной назвали разглашение данных следствия по делу Любови Соболь. В ОНК заявили, что на Литвинович поступали жалобы «со стороны граждан, адвокатов подозреваемых и обвиняемых, и органов власти по фактам нарушения ей Кодекса этики членов ОНК, закона «Об общественном контроле» и регламента ОНК Москвы». В том числе в комиссии обвинили Литвинович в разглашении данных следствия и распространении недостоверной информации, а также «намеренной политизации института общественного наблюдения». Литвинович после этого заявила, что готова оспаривать свое исключение из ОНК в суде и не исключает своего выдвижения в Госдуму, если перестанет быть членом комиссии. Сообщалось, что исключение защитницы из ОНК инициировал зампред организации Николай Зуев.