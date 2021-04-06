Close

«ВКонтакте» заблокировал группу независимых муниципальных депутатов Петербурга

06.04.2021

Группу депутатов МО №15 Выборгского района Петербурга заблокировали в социальной сети «ВКонтакте». Причиной называют нарушение правил сбора средств. 

Как сообщает Telegram-канал «Объединенных демократов», два независимых депутата, избранные при поддержке этого проекта, вели сбор на печать листовок о предстоящем митинге. Пост появился в группе 30 марта, и через несколько дней соцсеть заявила о нарушении правил. Сообщается, что администрации сервиса предоставили документы о том, что этот сбор не был мошенническим, но это не помогло. «Уже второй день там не могут принять решение о разблокировке группы», — говорится в сообщении. 

В марте «Объединенные демократы» организовали в Москве форум независимых депутатов «Муниципальная Россия». На мероприятие пришли полицейские и арестовали всех, кто там был.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.