«ВКонтакте» заблокировал группу независимых муниципальных депутатов Петербурга

Как сообщает Telegram-канал «Объединенных демократов», два независимых депутата, избранные при поддержке этого проекта, вели сбор на печать листовок о предстоящем митинге. Пост появился в группе 30 марта, и через несколько дней соцсеть заявила о нарушении правил. Сообщается, что администрации сервиса предоставили документы о том, что этот сбор не был мошенническим, но это не помогло. «Уже второй день там не могут принять решение о разблокировке группы», — говорится в сообщении.
В марте «Объединенные демократы» организовали в Москве форум независимых депутатов «Муниципальная Россия». На мероприятие пришли полицейские и арестовали всех, кто там был.