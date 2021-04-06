Для возможной госпитализации Навального в колонии требуют его паспорт

В личном деле Алексея Навального в колонии отсутствует его паспорт, что может стать препятствием для возможной госпитализации или условно-досрочного освобождения. Об этом говорится в письме, которое от начальника ИК-2 Покрова получила Юлия Навальная.

«Пишет мне, чтобы я где-то искала паспорт Алексея, иначе он не отпустит его по УДО (а я-то думала, отпустит) и в больницу не положит. Гражданин начальник, а как же вам тогда устав и совесть позволили запихнуть человека без паспорта в тюрьму? В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу — только по паспорту?» — отмечает Навальная в Instagram.



Она рассказала также, что передавала в колонию семейные фотоальбомы для мужа, но он их не получил. «Гражданин начальник, если с Алексеем случится страшное, то его смерть будет на совести Путина и вас, но вас ваш Путин сдаст с потрохами, еще и крайним сделает», — завершает пост Юлия Навальная.