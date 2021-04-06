У колонии в Покрове задержали Анастасию Васильеву

Полиция в Покрове около колонии, где содержится Алексей Навальный, задержала главу профсоюза «Альянс врачей»* (признан иноагентом) Анастасию Васильеву и других активистов.

«Подогнали автозаки, погрузили Анастасию Васильеву, главу юрслужбы Александра Генералова, двух членов профсоюза из Перми. Дополнительно Дмитрия Низовцева, хотя он ехал освещать акцию», — говорится в Twitter команды Васильевой.

Кроме соратников Навального полиция задерживают несколько журналистов, в том числе, корреспондента CNN.



Анастасия Васильева сегодня приехала в Покров, чтобы встретиться с директором колонии и добиться встречи с Навальным. Тот оказался в отпуске, встретиться с его заместителем также не получилось. Заявление у Васильевой о доступе к Навальному брать не стали.

*«Альянс врачей» — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.