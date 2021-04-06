Кончаловский отказался от участия в кинопремии «Белый слон» из-за Навального

Режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон» из-за решения присудить спецприз Алексею Навальному за серию фильмов-расследований.

«Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе», — написал Кончаловский в Facebook.

В руководстве премии, между тем, отказались снимать картину Кончаловского. Как сообщил «Открытым медиа» председатель экспертного совета кинопремии Виктор Матизен, регламент «Белого слона» просто не предусматривает такой возможности. Фильм нельзя снять с конкурса ни по решению кинокритиков, ни по заявлению режиссера.

«Мы рассматриваем все фильмы, которые имели прокат в 2020 году, все без исключения. Поэтому как была картина в номинации, там она и останется. У нас были в прошлом такие инциденты, но мы никогда ничего не снимали. Нарушать регламент при всем уважении к Андрею Сергеевичу мы не будем», — заявил Матизен.

Он подчеркнул, что не считает политическим решением дать премию Навальному. Напротив, это заявление Кончаловского о снятии «Дорогих товарищей» с конкурса — «чисто политическое решение», резюмировал Матизен