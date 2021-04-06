Бастрыкин недоволен условными приговорами участникам зимних протестов

Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина не удовлетворил приговор суда, по которому участник митинга в Петербурге получил условный срок за толчок полицейского в спину.

Как сообщают в СК, суд приговорил уроженца Архангельска, напавшего на сотрудников правоохранительных органов 31 января, к условному лишению свободы сроком на 1,5 года. «Таких лояльных приговоров лицам, которые совершили противоправные действия в отношении представителей власти, было несколько. Вместе с тем следствием в каждом случае был собран ряд доказательств преступных намерений фигурантов по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, исполнявшим служебный долг по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. В частности, действия уроженца Архангельска попали на видеозапись, и умысел в его действиях также не вызвал у следствия сомнений», — говорится релизе.

Подобные решения судов «вызывают у СК вопросы о соразмерности ответственности совершенному преступлению». Поэтому глава ведомства Бастрыкин поручил проанализировать содержание приговора и доложить о возможности его обжалования.

Судя по деталям, которые указали в СК, речь идет о приговоре в отношении Артема Попова, который вынесли 5 апреля. По версии следствия он 31 декабря во время акции в поддержку Алексея Навального на Сенной площади в Петербурге один раз толкнул в спину сотрудника полиции.