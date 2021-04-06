Зеленский: НАТО — единственный путь к окончанию войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что для Киева наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в Альянсе. «Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», — сказал Зеленский.

Он отметил «очень опасную тенденцию к увеличению количества нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск и количества погибших украинских защитников» на Донбассе. По словам Зеленского стягивание Россией войск к границам Украины продолжается.

Он призвал страны – члены НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе: «Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству».