TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей за неудаление постов о митингах

Московский суд оштрафовал TikTok за отказ удалить посты о зимних акциях протеста. Соцсеть должна заплатить за это 2,6 млн рублей.

ТАСС пишет, что в публикациях нашли призывы к несовершеннолетним выходить на митинги в поддержку Алексея Навального в Москве.

В начале марта суд оштрафовал социальную сеть «Одноклассники» на 4 млн рублей по такой же причине. Ранее в конце января Роскомнадзор потребовал от порталов прекратить распространять информацию, направленную на «вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий». Позже в Совете Федерации предложили блокировать соцсети за призыв к несанкционированным митингам.

2 апреля суд оштрафовал Twitter за неудаление призывов к участию в акциях протеста. По трем протоколам соцсети выписали штрафов на 8,9 млн рублей. Ранее Роскомнадзор начал замедлять работу портала в России.