В Кремле объяснили наращивание военных сил в Арктике

Главнокомандующий Владимир Путин считает российское военное присутствие в Арктике абсолютно необходимым элементом военного строительства, заявили в Кремле в ответ на выражение Вашингтоном обеспокоенности по поводу милитаризации региона.

«Арктическая зона — это очень важный регион РФ. Что касается обеспокоенности американских коллег, то здесь не следует забывать, что сама Америка никогда не отказывалась от военного присутствия в Арктической зоне. Мы всегда это фиксировали и тоже исходили из того, что и мы не должны игнорировать этот важнейший регион», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее CNN выпустил большой материал, в котором со ссылкой на спутниковые снимки и американских чиновников говорится, что Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает новейшее оружие в попытке обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу. В Пентагоне сообщили, что следят за военной активностью России в Арктике. Никто не заинтересован в милитаризации Арктики, сказал пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.