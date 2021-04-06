В ЕС признали связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом

«Все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она [связь] есть», — заявил представитель агентства.
Сейчас в агентстве изучают «возникшие закономерности». Ранее ЕМА заявляла об отсутствии оснований отказываться от этого препарата и о том, что доказательств связи между вакциной и случаями тромбоза нет. Также продолжить применение препарата от AstraZeneca призывала ВОЗ. Между тем, на фоне частых случаев возникновения тромбов у привитых препаратом несколько европейских стран в марте остановили или запретили его применение. В компании-производителе заявляли, что изучили состояние здоровья у 17 млн привитых пациентов и не нашли оснований для опасения. Между тем, только в Великобритании за последние дни от образования тромбов скончались семь человек, информация о летальных исходах после прививки приходила и из других стран.