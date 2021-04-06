Сергей Маркедонов: Что нужно Пашиняну в Москве

Эта встреча для главы армянского кабмина крайне важна. Российская тема, хотя и совсем иначе, чем в Грузии, важна для внутриполитической повестки Армении. Страна вступает в кампанию по досрочным выборам парламента. Борьба впереди предстоит острая. И Пашиняну крайне важно показать своим оппонентам, что с Кремлем у него отношения не хуже, чем у «бывших». Экс-президенты Армении акцентируют внимание на «стабильность» их каденций. И таковая, конечно, связывается с Россией, тогда как Пашинян наделяется качествами «западника» и «соросовца». И хотя эта картина далека от реальности, представляется серьезным упрощенчеством, у нее есть определенный ресурс сторонников. Пашиняну важно сломать эту схему, особенно среди колеблющихся избирателей. Согласно соцопросам, таких сегодня едва ли не большинство.

Впрочем, рабочий визит глава иностранного государства не сводим к его внутриполитической повестке. Пашинян в начале нового 2021 года участвовал в саммите по Карабаху и вместе с Ильхамом Алиевым и Владимиром Путинм подписал совместное заявление о восстановлении коммуникаций в регионе. И, очевидно, эта тема также станет предметом разговора. В Армении к такой перспективе скептическое, мягко говоря, отношение. Открытие транспортной инфраструктуры рассматривают, как дальнейшие необоснованные уступки Баку. Таково общественное мнение, совладать с ним сложно, а выполнять договоренности нужно. Собственно, и карабахская повестка не исчерпывается только лишь транспортными коридорами. Переговоры нужно продолжать, многие вопросы не разрешены до конца. И скорее всего, Москва будет поддерживать того политика в Ереване, который будет работать над реализацией поствоенной конфигурации по Карабаху. Каким бы Пашинян ни был сложным партнером, а он связан с Москвой общими обязательствами, что отличает его от политических оппонентов. И этот аргумент для армянского премьера в диалоге с российскими партнерами, похоже, не последний.