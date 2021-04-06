Адвокаты не сошлись во мнениях насчет предназначения денег из дела экс-губернатора Пензенской области

Бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения крупной суммы от предпринимателя, сообщает ТАСС. При этом адвокат экс-чиновника с его слов сообщил, что сумма предназначалась для финансирования избирательной кампании, и суд первой инстанции не смог это опровергнуть. Защитник Шпигеля говорит, что деньги нужны были на строительство санатория. Заявления защиты Белозерцева прозвучали на заседании суда по жалобе на его арест.
Белозерцева и Шпигеля арестовали в марте, последний позже заявил, что дело о взятках экс-губернатору является заказным, а он сам, а не экс-губернатор — реальный главный фигурант. По словам Шпигеля, к нему приходил оперативник и предлагал «поделиться бизнесом». По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Шпигель и его сообщники передали Белозерцеву 20 млн рублей, автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet за преимущества для компаний «Биотэк» при заключении госконтракта.