Суд отменил решение об УДО фигуранта «московского дела» Егора Лесных

Волгоградский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «московского дела» Егору Лесных, удовлетворив ходатайство прокуратуры на основании справки, написанной «задним числом». Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт»*. По данным прокуратуры, Лесных в ноябре прошлого года якобы нарушил установленную форму одежды.

29 января Волжский суд Волгоградской области постановил освободить Лесных условно-досрочно. Он должен был выйти на свободу через 10 дней, если бы решение не обжаловали. Тогда, суд учел, что у Лесных за период нахождения в колонии не было ни одного взыскания, при этом он получил поощрение. Справку об этом предоставил начальник отряда А.В. Гайдобрус. Прокуратура обжаловала решение и представила справку за подписью того же Гайдобруса, в которой указано, что Лесных в ноябре прошлого года якобы совершил нарушение, связанное с формой одежды. «Это вопиющий случай. Очевидно, что Егору задним числом написали нарушение. При этом, изначально при рассмотрении дела даже этого нарушения не было», — отмечает адвокат Эльдар Гароз.

В декабре 2019 года Мещанский суд Москвы признал Лесных, а также Максима Мартинцова и Александра Мыльникова виновными в применении не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, они во время протестной акции 27 июля повалили омоновца, а Лесных и Мартинцов также пнули бойца. В ноябре 2020 года кассационная инстанциярешила перевести осужденного на три года колонии общего режима Егора Лесных в колонию-поселение.

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