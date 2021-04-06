Украина отказывается направлять членов контактной группы на переговоры в Минск

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не намерена посещать Минск, желая найти другую переговорную площадку. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает TUT.BY.



Он объяснил это тем, что Белоруссия находится под влиянием России, а потому доверия к этой стране нет. Сейчас в связи с карантинными ограничениями заседания контактной группы проходят в режиме видеоконференций.

Вопрос переноса переговоров из Минска поднимался и ранее. Так, в августе прошлого года Леонид Кравчук заявил, что из-за проходящих в стране протестов переговоры группы могут в будущем проходить не в Минске, а на другой территории, и предложил Швецию.

