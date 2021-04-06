Украина объявила собрание территориальной обороны в граничащих с Россией областях

В приграничных районах Украины объявили собрание сил территориальной обороны. Ранее стало известно, что Россия перебрасывает военных к границе с Украиной.

Как заявили в пресс-службе Сухопутных войск Украины, собрание и учения проведут для того, чтобы нарастить возможности подразделений. В частности, планируется обучить военнослужащих охране границы с Крымом, прикрытию участков побережья, охране населенных пунктов и важных объектов и борьбе с вооруженными формированиями.

Территориальная оборона — это резервный компонент ВСУ, всего в Украине организовано 25 территориальных бригад, которые должны первыми встретить противника до прибытия профессиональных военных.

30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак сообщил о том, что Россия стягивает военнослужащих к границе с этой страной под предлогом учений. Позже СМИ сообщили, что в этом могут быть задействованы 4 тыс. военнослужащих. В Кремле заявили, что беспокоиться не о чем. 3 апреля Conflict Intelligence Team опубликовала фотографии российской военной техники с заклеенными номерами. Сообщалось, что машины были замечены в приграничных с Украиной областях.