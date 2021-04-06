Пентагон после российских учений выступил против милитаризации Арктики

США следят за военной активностью России в Арктике, заявили в Пентагоне на фоне недавних учений России с применением подводных лодок.

Никто не заинтересован в милитаризации Арктики, сказал пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби. По его словам, передает DW, для Вашингтона это не только ключевой для национальной безопасности регион, но и «потенциальный стратегический коридор» между Индо-Тихоокеанским регионом, Европой и США. Поэтому он считает Арктику «уязвимой для расширяющегося соперничества».

В конце марта Россия провела учения в Арктике, продемонстрировав возможности атомных подводных лодок.