На концерте группы «Элизиум» запретили показать фото с Навальным

На сольном концерте группы «Элизиум» музыкантам запретили вывести на задник сцены фотографию Алексея Навального с подписью «Свободу политзаключенным».

«Мы прогоняли песню «Привет, это Навальный» на чеке, прибежала арт-директор клуба, организатор, и подняли кипиш, — пишет в Facebook основатель группы Дмитрий Кузнецов. — Созванивались с директором-хозяином клуба, и поставили нам условие, что если мы не отказываемся от картинки «Свобода политзаключенным» на песне Навальный, то они не откроют двери и отменяют концерт».

По словам Кузнецова, концерт должен был начаться уже скоро, полторы тысячи зрителей ждали мероприятия, поэтому пришлось уступить и заменить фото на видео звездного неба, под которое и исполнили песню.

Концерт состоялся в московском клубе ГЛАВCLUB.