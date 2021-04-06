НАТО обвиняет Россию в нарушении соглашения о перемирии на Украине

На фоне передвижения российских войск недалеко от границы с Украиной и участившихся нарушениях соглашения о прекращении огня в зоне конфликта на Донбассе НАТО предостерегает Москву от дальнейшей эскалации ситуации.

«НАТО продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы по-прежнему бдительны и продолжаем очень внимательно следить за ситуацией», — заявил представитель Альянса изданию Die Welt. По его словам, «дестабилизирующие действия России подрывают все усилия по деэскалации напряженности в соответствии с соглашением о прекращении огня от 27 июля 2020 года».

Представитель НАТО отметил, что союзники «разделяют озабоченность по поводу крупномасштабных военных действий России на Украине и вокруг нее. Они также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня, в результате чего погибли четыре украинских солдата».

The New York Times ранее писала, что Россия перебрасывает около 4 тыс. военнослужащих к границе с Украиной. В Кремле заявили, что это «не должно никого беспокоить».

