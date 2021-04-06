В Англии начнут дважды в неделю раздавать экспресс-тесты на коронавирус

Каждый житель Англии с 9 апреля сможет получить бесплатный экспресс-тест на коронавирус. Об этом объявили в правительстве страны. Это значительный шаг вперед, открывающий путь для возобновления деятельности предприятий и общества, отмечают власти.

Экспресс-тестирование до сих пор было доступно людям из групп риска. Теперь воспользоваться им сможет каждый.

«Каждый третий человек с COVID-19 не испытывает никаких симптомов и может невольно распространять вирус. Экспресс-тестирование позволяет быстро выявлять случаи заболевания, разрывая цепочки передачи и спасая жизни», — говорится в сообщении.