США требуют от России объяснить «провокации» на границе с Украиной

США считают сообщения о передвижении российских военных на границе Украины «достоверными» и просят Москву объяснить «провокации», заявили в Госдепартаменте. Сообщения о наращивании и перемещении российских войск на границе с восточной Украиной стали последней точкой напряженности в американо-российских отношениях менее чем через три месяца после вступления в должность президента США Джо Байдена, отмечает Reuters.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены любыми попытками Москвы запугать Киев, будь то на территории России или на Украине. При этом Вашингтон «открыт для взаимодействия с Москвой». «Мы призываем Россию воздержаться от эскалации. Мы попросили объяснить эти провокации», — сказал Прайс. По его словам, «русские в течение довольно долгого времени стремились запугать и запугать своих соседей».

Ранее Байден заверил президента Украины Владимира Зелинского в «непоколебимой поддержке» в противостоянии с поддерживаемыми Россией властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Россия отрицает, что передвижения ее войск представляют угрозу для Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что «недавняя эскалация российской агрессии и эскалации на востоке Украины» — это «то, за чем мы внимательно следим».