КНДР отказалась от участия в Олимпиаде из-за коронавируса

Северная Корея отказалась от участия в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио, разрушив надежды Южной Кореи на использование состязаний для запуска застопорившегося мирного диалога с Пхеньяном. Об этом пишет агентство Yonhap. Официальной причиной отказа стало желание защитить своих спортсменов от коронавируса.

Решение было принято во время собрания Олимпийского комитета Северной Кореи, которое состоялось 25 марта в Пхеньяне. «КНДР решила не участвовать в 32-х Олимпийских играх, чтобы защитить наших спортсменов от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом», — сообщают спортивные функционеры Северной Кореи.

Южная Корея надеялась использовать спортивное мероприятие как отличный шанс для взаимодействия с Пхеньяном на фоне зашедшего в тупик приграничного диалога. Ранее такое случалось, например, когда КНДР отправила спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 2018 года.