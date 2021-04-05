ФСИН сообщила о переводе Навального в медико-санитарную часть

Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть, утверждают в УФСИН по Владимирской области. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение ведомства.

У политика в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура, поясняют во ФСИН: «В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание».

Ранее Навальный сообщил, что у него поднялась температура, а также появился сильный кашель. Он отметил, что уже третий человек из его отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом.