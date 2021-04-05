Алексей Навальный о вспышке туберкулеза в колонии

Вчера: смотрели на всех телеканалах репортажи о том, что я сижу в лучшей колонии с идеальными условиями и едой, как в ресторане.

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Сегодня: уже третий человек из моего отряда за последнее время госпитализирован с туберкулезом. В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога. И чего? Думаете ЧП, ревут сирены скорой помощи? Да пофигу всем, начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику.

Так что, как в меме:

Мальчик: надевает маску, чтобы защититься от коронавируса.

Мужчина: спит на соседней койке с кашляющим туберкулезником.

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Такая вот у нас “идеальная, образцово-показательная колония”. Любой заключенный молит Бога, чтобы сюда не попасть, а внутри антисанитария, туберкулез, отсутствие лекарств. Глядя на кошмарные тарелки, в которые накладывают баланду, я вообще удивлен, что здесь вируса Эболы нет.

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Когда с туберкулезом забрали третьего, мы пошли читать стенд «профилактика заболеваний», там и об этой болезни есть.

Пишут, что нужно поднимать иммунитет хорошим питанием и белковой пищей.

Сначала все, понятно, посмеялись надо мной, а потом и над собой. Ведь мясо из нашей еды украли ещё в Москве. Во Владимире украли масло и овощи. А на месте, в Покрове, уже растащили по домам последние крошки. Оставив зэкам кашу, типа «клей» и перемерзшую картошку. Идите, укрепляйте иммунитет.

Так что про все эти репортажи ответ простой: там нет ни одного слова правды. Ни в большом, ни в мелочах.

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А корреспондентов путинских каналов я приглашаю переночевать в нашей «идеальной тюрьме» на соседней койке с кашляющим зэком.

Да вот хотя бы рядом со мной. Цитирую официальные данные с сегодняшнего замера температуры: «Навальный А.А., сильный кашель, температура 38,1».

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Но есть и светлая сторона: говорят же «клин клином вышибают». Если у меня тубик, то может он прогонит боль в спине и онемение ног. Хорошо бы.

Укрепляйте свой иммунитет.

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P.S.

Голодовку я продолжаю, конечно. У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счёт. Я от него не откажусь, а тюремным врачам можно доверять ровно настолько, как государственному ТВ.

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