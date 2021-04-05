Навальный сообщил о высокой температуре и кашле

Алексей Навальный сообщил, что у него поднялась температура, а также появился сильный кашель. Он отметил, что уже третий человек из его отряда в колонии за последнее время госпитализирован с туберкулезом.

«В отряде 15 человек, то есть 20% численности болеет, это сильно выше эпидемиологического порога. И чего? Думаете ЧП, ревут сирены скорой помощи? Да пофигу всем, начальство беспокоит только вопрос, как скрыть статистику», — говорится в письме политика, опубликованном в Instagram.



Навальный подчеркивает, что температура и кашель официально зафиксированы в ходе обследования. «Голодовку я продолжаю, конечно. У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счет. Я от него не откажусь, а тюремным врачам можно доверять ровно настолько, как государственному ТВ», — отмечает он.