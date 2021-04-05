Любовь Соболь объяснила свой отказ от услуг адвоката

Любовь Соболь, которая сегодня на процессе по «квартирному делу» отказалась от услуг своего адвоката Владимира Воронина, объяснила это нежеланием «участвовать в этом цирке». Об этом сообщил в Twitter сам Воронин.

«Любовь Соболь прислала SMS, что отказалась от моей помощи, так как «не хочет участвовать в этом цирке даже через адвоката». Также передала мне письменное ходатайство с отказом», — написал он.

Ранее сегодня судья удалила Соболь с заседания, чему предшествовало продолжительное их препирательство из-за видеосъемки, которую собиралась вести соратница Алексея Навального. Ей вынесли четыре замечания, а прокурор попросил рассмотреть вопрос об удалении Соболь. Суд решил Соболь удалить — до прения сторон — за неподчинение требованием судьи. Возможность выступить с последним словом Соболь предоставят. Когда она покидала зал заседаний, сказала, что отказывается от услуг адвоката. Но так как письменного уведомления она не предоставила, процесс продолжился.

Соболь обвиняют в проникновении в квартиру, где, как она полагала, находится Константин Кудрявцев — сотрудник ФСБ, которого Навальный назвал участником группы, которая причастна к его отравлению.