Путин дал себе возможность переизбираться вновь

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему избираться главой государства еще дважды. Ранее документ приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Таким образом нормы о выборах приведены в соответствие с измененной Конституцией. Против «обнуления» выступали разные представители российского общества. «Поправки разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека», — писали в частности муниципальные депутаты. Критичный отзыв на поправки опубликовала Венецианская комиссия Совета Европы — по мнению экспертов, принятые в 2020 году поправки слишком усилили роль президента и стали угрозой для верховенства права. Путин сможет оставаться президентом до 2036 года.