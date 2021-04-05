Путин подписал закон об ужесточении требований к НКО-иноагентам

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента, и иностранными НКО, работающим в России.

НКО-иноагенты и подразделения иностранных НКО должны представлять в Минюст программы мероприятий и отчет об их реализации. Министерство получает право запретить программу или ее часть. Невыполнение требования повлечет ликвидацию организации.

Основанием для внеплановой проверки НКО-иноагента сможет стать сообщения об их участии в мероприятиях организаций, которые признаны в РФ нежелательными. Информацию могут донести как госорганы или органы местного самоуправления, так и простые граждане или организации. Структурные подразделения иностранных НКО будет запрещено регистрировать в жилых помещениях.

К НКО, выполняющим функции иностранного агента, будут относить в том числе организации, которые получают средства от российских юрлиц, бенефициарами которых являются иностранные граждане.

«По сути это новая зачистка некоммерческих организаций, выживших после принятия законодательства об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях». Государство своими действиями не вступает в диалог с гражданским обществом, а отдельным группам НКО указывает на то, что они могут существовать в России только в тени, по сути не подчиняясь новому репрессивному законодательству, если они решат продолжать свою социально значимую деятельность», — говорили ранее правозащитники.