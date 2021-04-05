Полиция изъяла листовки об акции «Свободу Навальному»

Полиция изъяла тираж листовок с информацией об акции «Свободу Навальному», сообщили в штабе политика в Волгограде. Без листовок остались штабы в Воронеже, Краснодаре, Ростове, Кургане, Самаре, Саратове, Тамбове и Белгороде.

«1 апреля мы отгрузили тираж на склад СДЭКа. Сегодня поддержка сообщила, что всю партию изъяла полиция. О том, что листовки отправляются из Волгограда, знали только мы и сотрудники СДЭКа. Груз был запакован в непрозрачные бумажные брикеты. Наш координатор сегодня был в отделении полиции и слышал от сотрудников, что СДЭК сам «проинформировал» их о «какой-то крупной партии», — говорится в сообщении штаба.

23 января соратники Навального рассказали о намерении провести большой митинг в поддержку политика. О дате акции они сообщат, когда количество желающих участвовать в ней превысит 500 тыс. Сейчас отметки на сайте free.navalny.com оставили более 384,5 тыс. человек.