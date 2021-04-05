В российские регионы направили первую партию «ЭпиВакКороны»

230 тысяч комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» направили в 40 регионов России. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает «Интерфакс».

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября 2020 года. Перпарат разработан в научном центре «Вектор». По данным Роспотребнадзора, в начале февраля завершились пострегистрационные испытания вакцины на добровольцах старше 60 лет, нежелательных реакций не выявлено. Продолжаются исследования на 3 тыс. добровольцев старше 18 лет, они, в том числе, участвуют в исследовании эпидемиологической эффективности вакцины.