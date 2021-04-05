Путин подписал законы о наказании за оскорбление ветеранов

Президент Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, предусматривающие также лишение свободы на срок до пяти лет и штраф до 5 млн рублей за публичное оскорбление ветеранов. Об этом сообщает ТАСС.

В КоАП будет предусмотрена ответственность для юридических лиц за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси, либо одобряющей преступления, установленные указанным приговором. Также вводится наказание за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны. В обоих случаях предусмотрены санкции в виде штрафа в размере от 3 до 5 млн руб.

В Уголовном кодексе вводится ответственность за публичное неуважительное отношение к дням воинской славы, связанным с защитой страны памятным датам, «оскорбление памяти защитников Отечества, а равно унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны». Такое преступление повлечет за собой штраф в размере до 3 млн руб. или в размере доходов осужденного за последние три года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если преступление совершено группой лиц, в том числе по предварительному сговору, либо через СМИ и интернет, то штраф составит от 2 млн до 5 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет.

Помимо этого, в УК внесена поправка о том, что публичное отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы войны, о ветеранах Великой Отечественной наказываются штрафом в размере до 3 млн руб. либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такие высказывания или сведения распространялись через СМИ и интернет или с искусственным созданием доказательств обвинения, использованием служебного положения, то сумма штрафа составит от 2 млн до 5 млн руб., а максимальный срок лишения свободы — до пяти лет.